Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Romagnoli nel mirino della Juventus

Calciomercato Milan: i bianconeri tornano su Romagnoli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale e capitano del Milan, è entrato, nuovamente, nel mirino della Juventus per le prossime sessioni di mercato.

Lo ha riferito, in Spagna, ‘Todofichajes.com‘. Secondo il sito web iberico, la Juventus sarebbe tornata a pensare a Romagnoli. Perché? Semplice: ha appurato che le condizioni fisiche del suo capitano, Giorgio Chiellini, sono sempre più precarie.

Non potendo più fare pieno affidamento su Chiellini, la Juventus, quindi, punterebbe un colpo ‘top’ di calciomercato. Romagnoli del Milan, per l’appunto.

Il contratto del numero 13 con il Diavolo scadrà, come noto, il 30 giugno 2022 e, al momento, non sono ancora iniziati i negoziati con il suo agente, Mino Raiola, per un suo eventuale prolungamento.

Calciomercato Milan, il difensore a gennaio lo manda Mourinho. Vai alla news >>>