Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Kubo ad un passo dal Villarreal

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nell’ultimo periodo Takefusa ‘Take’ Kubo, classe 2001, esterno offensivo giapponese, è stato accostato, dai ‘rumors‘ di calciomercato, anche al Milan.

Il talento nipponico, di proprietà del Real Madrid ma nell’ultima stagione in prestito al Mallorca, con 4 gol e 5 assist in 36 gare tra Liga e Coppa del Re, era stato infatti rimesso sul mercato dalle ‘Merengues‘, alla ricerca, per Kubo, di una squadra che lo facesse giocare con continuità.

E chi meglio del Milan che, con il progetto di Ralf Rangnick, avrebbe puntato su una squadra giovane, frizzante e sbarazzina? Inoltre, la possibilità di fare approdare Kubo in un club che disputa una competizione europea stuzzicava il Real Madrid, al fine di far fare ulteriore esperienza ad alti livelli al suo calciatore.

Una volta sfumato Rangnick, però, il Milan ha allentato la presa su Kubo e, nel frattempo, si sono inseriti altri club su di lui. In Spagna, ‘Onda Cero‘ ha sottolineato come, per il giapponese, i ‘Blancos‘ abbiano rigettato un’offerta di prestito del Bayern Monaco, e ricevuto, finora, in totale ben 30 offerte di acquisto con la medesima formula, tra cui quelle dell’Ajax e del PSG.

Alla fine, quella più convincente sembra essere stata quella del Villarreal di Unai Emery, che disputerà l’Europa League 2020-2021: ha prevalso la volontà comune del Real Madrid e di Kubo di restare a giocare nel massimo campionato spagnolo. INTANTO SI PARLA DI ASSALTO DEL REAL MADRID AD UN TOP PLAYER ROSSONERO >>>

