Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Kabak sarà rossonero” | News

Calciomercato Milan: Kabak, sì al Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, a distanza di un anno e mezzo dal ‘gran rifiuto’, avrebbe adesso detto sì al Diavolo.

Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘Todofichajes.com‘, Kabak, classe 2000, attualmente in forza allo Schalke 04, avrebbe deciso di accettare, finalmente, la corte rossonera.

Il Milan, come si ricorderà, lo aveva cercato già nell’estate 2019, quando il turco giocava ancora nello Stoccarda. All’epoca fu lui a preferire lo Schalke 04. Quindi, è successo di nuovo la scorsa estate, quando i ‘Königsblauen‘ avevano rifiutato 15 milioni di euro dal club di Via Aldo Rossi.

Ora, con lo Schalke 04 invischiato nelle parti basse della classifica in Bundesliga, la situazione è cambiata. Per il sito web spagnolo, l’affare andrà in porto per 15 milioni di euro più 5 di bonus.

Kabak, per dire di sì al Milan, avrebbe declinato le offerte di Manchester United e Liverpool.