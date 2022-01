Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Isco, accordo con il Newcastle”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco Alarcón ha un accordo con le 'Magpies' per il 2022-2023. Ma può muoversi già a gennaio ...

A lungo obiettivo di calciomercato del Milan , alla fine Isco Alarcón , fantasista andaluso classe 1992 , proseguirà la sua carriera in Premier League . Secondo quanto riferito, infatti, da 'El Nacional', quotidiano calatano, il giocatore del Real Madrid , il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno , ha trovato un accordo con il Newcastle .

Isco, ai margini del progetto tecnico di Carlo Ancelotti nel Real Madrid, è stato inseguito dal Milan anche la scorsa estate di calciomercato. Il giocatore, però, nonostante fosse in scadenza di contratto, aveva deciso di giocarsi le proprie chance nella Capitale iberica. Nella Liga, finora, ha però giocato appena 177' , suddivisi in ben 7 presenze .

Poco, troppo poco per un calciatore che ad aprile compirà 30 anni e che, ben motivato e stimolato, potrebbe dare ancora molto al grande calcio. Mohammed Bin Salmán, proprietario saudita del Newcastle, ha già trovato un accordo con il calciatore iberico per la prossima stagione, 2022-2023, quando sarà svincolato a parametro zero e, pertanto, potrà riconoscergli un maxi-stipendio.