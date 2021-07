Calciomercato Milan – Dalla Spagna insistono: “Interesse per Coutinho”

Il Milan è sempre alla ricerca di un trequartista in questa sessione di calciomercato. Dalla Spagna insistono sul nome di Coutinho: le ultime

Il Milan è sempre alla ricerca di un trequartista in questa sessione di calciomercato e dalla Spagna insistono sul nome di Coutinho. Il giornalista Toni Juanmartì di 'Sport' ribadisce che la società rossonera ha mostrato interesse per il brasiliano del Barcellona. L'affare rimane comunque assai complicato visto l'ingaggio percepito da Coutinho in Catalogna.