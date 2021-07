Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Barcellona tenta Kessié”

Il Milan è sempre al lavoro per prolungare il contratto di Franck Kessié. Dalla Spagna parlano di un interesse del Barcellona per l'ivoriano

Carmelo Barillà

Il Milan è sempre al lavoro per prolungare il contratto di Franck Kessié. I rossoneri vogliono evitare un altro addio a parametro zero, dopo i casi Donnarumma e Calhanoglu. Il centrocampista ivoriano, infatti, è imprescindibile per Stefano Pioli. Ecco perché, negli ultimi giorni, il Milan ha fatto dei passi in avanti per accogliere la richiesta dell'entourage.

Kessié e il suo agente, George Atangana, vorrebbero 6 milioni di euro a stagione per rinnovare il contratto. Il Milan si è spinto fino a 5,5. La sensazione è che, alla fine, le due parti si verranno incontro a vicenda. Ma se in Italia filtra cauto ottimismo circa la buona riuscita della trattativa, in Spagna parlano di un interesse del Barcellona per Kessié.

Stando a quanto riferito da 'DonBalon.com', i catalani cercano un sostituto all'altezza di Busquets, pilastro blaugrana negli anni d'oro. Ma il Barcellona non punterebbe a Kessié in questa sessione estiva, bensì nella prossima. Senza rinnovo Kessié sarebbe libero di accordarsi con chiunque già da gennaio 2022. Il Barça spera quindi nel colpaccio gratis, mentre il Milan continua a lavorare sul rinnovo. I rossoneri vogliono chiudere al più presto per blindare un uomo fondamentale nella rosa di Pioli. Tra passato e presente: ecco la nostra intervista esclusiva al figlio di Adriano Galliani, Gianluca