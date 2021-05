Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ecco cosa farà Calhanoglu”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu, fantasista turco, sarà potenzialmente libero dal prossimo 1° luglio. Il punto

Daniele Triolo

Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan, sarà potenzialmente un calciatore libero a parametro zero nel calciomercato estivo. Il 30 giugno prossimo, infatti, scadrà il suo contratto con il Diavolo e, al momento, non è ancora stato trovato un accordo per il prolungamento dello stesso.

Secondo quanto riferito, in Spagna, da 'todofichajes.com', l'intesa tra Calhanoglu ed il Milan potrebbe non arrivare. E, nel caso in cui le strade si separino, Calhanoglu andrà alla Juventus. Il classe 1994, ex Amburgo e Bayer Leverkusen, avrebbe espresso la sua preferenza per i bianconeri poiché vorrebbe restare a giocare in Serie A.

La pista PSG, altro club interessato a Calhanoglu, verrebbe in secondo piano. Il Milan, dunque, rischia per i colleghi iberici una tripla beffa: l'addio ad un giocatore importante, senza guadagnarci un euro e, per di più, che andrebbe a rinforzare una diretta concorrente per le zone alte della classifica del campionato. Intanto in Spagna sono sicuri: "Maldini ha scelto l'attaccante per il Milan" >>>