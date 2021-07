Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Barcellona, ora Coutinho in vendita

Uno dei possibili rinforzi di calciomercato del Milan è Coutinho, che il Barcellona ha messo in vendita. Le ultime notizie.

La necessità del Milan sul calciomercato riguarda sicuramente un numero dieci e uno dei nomi più caldi è quello di Philippe Coutinho . I rossoneri cercano qualcuno che possa giocare sulla trequarti e Stefano Pioli è stato abbastanza chiaro: servono giocatori di qualità e che abbiano voglia di mettersi in gioco; che abbiano voglia di portare il Milan in alto e che si sentano partecipi. Il brasiliano classe 1992 ha sicuramente l'ambizione di tornare ad alti livelli, magari di nuovo a Milano, dove aveva fallito con l' Inter .

Il Barcellona, secondo quanto riferisce Sport, è costretto a fare i conti con alcuni problemi finanziari. Per questo dovrà abbassare notevolmente il monte ingaggi, sacrificando qualcuno. Coutinho diventa così, di fatto, in vendita. La valutazione è di 30 milioni, ma probabilmente si può anche scendere. Le pretendenti non mancano però. Oltre al Milan, piace anche al Leicester e proprio all'Inter, che lo riaccoglierebbe volentieri. Milan, ecco Giroud: le ultime novità sull'arrivo del francese >>>