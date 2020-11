Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Atletico Madrid su Calhanoglu / News

Ultime Notizie Mercato Milan: Calhanoglu, c’è l’Atletico

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – È uno dei temi caldi di questi giorni: Hakan Calhanoglu. Il turco ha il contratto in scadenza col Milan il prossimo 30 giugno e ciò significa che dopo gennaio sarà libero di accordarsi a costo zero con qualsiasi altro club se non dovesse arrivare prima il prolungamento. I rossoneri sono in difficoltà per ottenere la firma: la richiesta è molto alta e c’è grande differenza tra proposta e domanda. Insomma, una situazione decisamente complicata. Probabilmente quello del turco è il rinnovo più difficile da ottenere, tra tutti quelli con cui il Milan ha a che fare.

Inoltre, i club interessati al classe 1994 non mancano. Arrivano, in tal senso, notizie negative. Secondo quanto scrive AS, nella corsa a Calhanoglu si è inserito anche l’Atletico Madrid. Gli spagnoli hanno avviato i contatti per capire come formulare un’offerta di contratto al numero 10 milanista. Il Milan proverà fino all’ultimo a raggiungere la firma, ma la strada inizia a essere davvero tortuosa e in salita. Nel caso in cui qualcuno si facesse avanti già a gennaio, comunque, il Milan non farà sconti: 30 milioni la richiesta, con la speranza comunque di ottenere l’accordo.

