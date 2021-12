Calciomercato Milan – Dalla Spagna: assalto inglese per Theo Hernandez

Milan che deve stare attento sul calciomercato, visto che Theo Hernandez potrebbe essere messo nel mirino dal Chelsea: le ultime.

Stefano Bressi

Non solo acquisti di calciomercato per il Milan, ma anche e soprattutto i rinnovi di contratto stanno occupando le giornate della dirigenza. I rossoneri devono puntare a migliorarsi di anno in anno e non possono permettersi di perdere giocatori importanti. I nuovi acquisti devono andare a migliorare la rosa, già forte. Per questo è fondamentale trattenere i propri gioielli.

L'aver giocato nel principale palcoscenico europeo in questa stagione ha sicuramente messo in mostra alcuni elementi, finiti sul taccuino dei più grandi club. Tra questi c'è certamente Theo Hernandez, che ha trovato anche la prima convocazione in Nazionale e ha disputato ottime partite. Il francese, classe 1997, sta discutendo il rinnovo col Milan, ma piace anche all'estero.

La sensazione è che presto si possa raggiungere un accordo, anche se ancora le parti non sono vicinissime. Per il Milan è ovviamente un punto fermo e lui ha sempre sottolineato come si trovi bene in rossonero. Però l'interesse di club come Manchester City e Paris Saint-Germain era già noto e a loro, se ne sta aggiungendo un altro. Milan che, comunque, non lo reputa cedibile e che non prende in considerazione proposte da 50 milioni che sono arrivate finora.

Il nuovo club interessato a Theo Hernandez, comunque, è il Chelsea, campione d'Europa in carica. Gli inglesi, secondo El Nacional, hanno bisogno di rinforzi sulla corsia mancina e starebbero pensando proprio a Theo Hernandez già nel mercato di gennaio. Inutile ripetere che per il Milan è incedibile e sicuramente non partirà a breve.

Il concetto di fondo, però, è che Theo Hernandez piace a tantissimi club europei di primo livello. Ciò significa che potrebbe diventare un po' più complicato il rinnovo e che se non si arrivasse a breve alla firma potrebbe poi diventare davvero necessario cederlo. Insomma, il Milan deve sbrigarsi e blindare Theo Hernandez, giocatore che ormai da tre anni è un top assoluto della squadra.