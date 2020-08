Calciomercato Milan – Dalla Spagna: anche l’Atlético Madrid su Torreira

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Torreira, classe 1996, regista uruguaiano ex Pescara e Sampdoria, in uscita dall’Arsenal di Mikel Arteta, secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘ non interesserebbe soltanto a Fiorentina e Milan.

Anche l’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone, infatti, vorrebbe acquistare Torreira in questa sessione di calciomercato. I ‘Colchoneros‘, ha rivelato il quotidiano sportivo iberico, avrebbero voluto acquistare il calciatore già ai tempi in cui militava a Genova ma, all’epoca, la richiesta di 30 milioni di euro avanzata dalla Sampdoria fu ritenuta troppo alta.

Motivo per cui, alla fine, Torreira si è trasferito a Londra. Ora, però, l’Arsenal vuole cambiare il centrocampo, punta il ghanese Thomas Partey (anche se non è disposto a pagare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro) e, pertanto, Torreira potrebbe fare il percorso inverso e finire sulla sponda biancorossa del Manzanarre.

