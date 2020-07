Calciomercato Milan – Dalla Spagna: anche il Diavolo segue Cucurella

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Spagna, dal ‘Mundo Deportivo‘, sarebbero diversi i club interessati alle prestazioni di Marc Cucurella, classe 1998, terzino sinistro del Getafe.

Lo vuole il Chelsea, che ha difficoltà ad arrivare a Ben Chilwell del Leicester, poi il Borussia Dortmund e, infine, il Milan, che già lo aveva seguito l’anno scorso, prima di virare con decisione su Theo Hernández.

Cucurella, che in questa stagione ha totalizzato 45 gare, con un gol e 6 assist all’attivo, tra Liga, Europa League e Coppa del Re con la compagine madrilena, è cresciuto nella ‘cantera‘ del Barcellona.

Il Getafe lo ha avuto in prestito, e, successivamente, lo ha riscattato pagando una cifra vicina ai 10 milioni di euro invece dei 6 previsti per abbassare la percentuale che sarebbe spettata ai blaugrana in caso di rivendita, dal 40% al 10%. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI HAKAN ÇALHANOGLU >>>