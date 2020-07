Calciomercato Milan – Dalla Russia: offensiva dell’Atalanta su Miranchuk

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo fonti russe, riportate da ‘Sport Mediaset‘, l’Atalanta avrebbe individuato in Aleksej Miranchuk, classe 1995, fantasista russo della Lokomotiv Mosca, uno dei rinforzi per la stagione 2020-2021, che vedrà i nerazzurri di Gian Piero Gasperini nuovamente impegnati in Champions League.

Miranchuk, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, è stato di recente, a più riprese, accostato al Milan: i rossoneri si sono infatti interessati a lui visto che Diego Laxalt, esterno uruguaiano classe 1993, è in trattativa con il club moscovita per approdare nella Premier Liga e, pertanto, si era cominciato a ragionare sull’idea di uno scambio di cartellini con conguaglio.

In base a quanto viene detto in Russia, però, i dirigenti nerazzurri si sarebbero già mossi concretamente per il giocatore, contattando direttamente il suo club di appartenenza, senza ricorrere a intermediari. Il costo di Miranchuk è intorno ai 18-20 milioni di euro. PER IL CENTROCAMPO DEL MILAN, INTANTO, RIPRENDE QUOTA UNA VECCHIA PISTA >>>

