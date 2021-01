Calciomercato Milan – Dalla Polonia: nuovo obiettivo in difesa | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: idea dalla Polonia

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua a essere molto attivo sul mercato. Maldini e Massara hanno già ingaggiato Meite, Mandzukic e Tomori, ma i due dirigenti in queste ore stanno valutando se sfruttare nuove opportunità.

La priorità è sempre quella di acquistare un vice Theo Hernandez. Il Milan nelle prossime ore potrebbe fare un nuovo tentativo per Junior Firpo. L’accordo con il Barcellona è stato già raggiunto, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, ma c’è da convincere il calciatore a trasferirsi.

Attenzione però anche ad altri nomi a sorpresa. Secondo quanto scritto da Kryzstof Stanowski, giornalista del portale polacco Weszlo, il Milan starebbe pensando a un difensore centrale molto interessante. Si tratta di Kamil Piatkowski, calciatore classe 2000 che milita nel Rakow, squadra di prima divisione polacca. Forte fisicamente, è un giocatore che all’occorrenza può essere schierato anche come terzino destro.

Il costo? Si parla di 5 milioni di euro. La sensazione è che Piatkowski possa essere ceduto in questa sessione, in modo da dare la possibilità al giocatore di effettuare il grande salto. Tra le squadre interessate c’è anche l’Udinese, che nelle settimane scorse avrebbe offerto 3 milioni di euro per prendere il difensore. Vedremo se Maldini e Massara decideranno alla fine di affondare il colpo, anche perchè nei giorni scorsi il club ha concretizzato il colpo Tomori e continua a seguire con molta attenzione a Mohamed Simakan per l’estate. Calciomercato Milan: incanta la Serie A, Maldini alla finestra. Vai alla news >>>