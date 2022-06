Calciomercato Milan – Dalla Germania: Pulisic nel mirino di un’inglese

Come noto, il Milan è alla ricerca di un esterno in questo calciomercato e Pulisic può essere un'opzione. Piace però a un'altra squadra.

In uscita dal Chelsea in questo calciomercato c'è Christian Pulisic, statunitense classe 1998 che piace anche al Milan, alla ricerca di un esterno offensivo. Pulisic ha infatti espresso pubblicamente il proprio malcontento per lo scarso utilizzo al Chelsea e quindi è pronto a salutare. Oltre ai rossoneri, che vogliono mettere a segno un paio di colpi importanti sulla trequarti, ci sono però anche altre squadre su di lui. Ci sono altre squadre italiane, ma non solo.