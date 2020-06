Calciomercato Milan – Dalla Germania: offerta dell’Atlético Madrid per Götze

CALCIOMERCATO MILAN – Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco che decise la finale dei Mondiali 2014 tra Germania ed Argentina in Brasile, si svincolerà a parametro zero dal Borussia Dortmund il prossimo 1° luglio.

Götze, che in carriera ha vestito anche la maglia del Bayern Monaco, è corteggiato da diversi club italiani. Su tutti, il Milan, la Lazio e la Roma. Secondo quanto riferito dalla ‘BILD‘, autorevole quotidiano sportivo tedesco, però, il suo futuro potrebbe essere in Spagna.

L’Atlético Madrid del ‘Cholo‘, Diego Pablo Simeone, infatti, avrebbe proposto a Götze un contratto da 2 milioni di euro a stagione. Ingaggio che, dinanzi gli attuali 10 milioni di euro netti l’anno percepiti a Dortmund, diventa quasi un’inezia. La crisi per il coronavirus, però, ha colpito tutte le società europee.

Se Götze accetterà o meno la proposta dei ‘Colchoneros‘ lo vedremo. Quel che è certo, però, secondo la ‘BILD‘, è che il calciatore ha concluso la sua esperienza al Borussia Dortmund e non indosserà più la maglia giallonera anche se manca ancora una giornata alla conclusione della Bundesliga. IN SPAGNA, INVECE, RILANCIANO PER UN ACCORDO GÖTZE-MILAN: VAI ALLA NEWS >>>