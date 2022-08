Calciomercato Milan – Dalla Germania: Ndicka verso la permanenza

Come noto, il Milan sta cercando un difensore centrale sul calciomercato ed Evan Ndicka, francese classe 1999 dell'Eintracht Francoforte, piace molto. Secondo quanto riferisce Sky, nella giornata di lunedì ci sono state negoziazioni tra il Milan e il giocatore, che è in scadenza di contratto nel 2023 e quindi può partire per molto meno dei 32 milioni di valutazione. I dialoghi però non sono andati poi così bene. Infatti il centrale ha deciso di voler restare a Francoforte per questa stagione, probabilmente per poi andare via a zero guadagnando di più. Tuttavia, anche se ci sono già state altre cessioni importanti, la società tedesca vorrebbe lasciarlo andare per guadagnare qualcosa ora. Di certo, però, l'operazione ora è più complicata. Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>