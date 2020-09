Calciomercato Milan – Dalla Francia: Rutter nome nuovo per l’attacco

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Indiscrezione di mercato che riguarda il Milan riportata dalla Francia. Secondo quanto scrive ‘L’Equipe’ c’è anche il club rossonero nella corsa a Georginio Rutter, giovane attaccante in forza al Rennes. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza nel 2021, una situazione che potrebbe metterlo sul mercato il prossimo anno a parametro zero. Oltre al Diavolo, Rutter piace anche in Germania (Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia) e in Inghilterra (Arsenal e Newcastle). Milan dunque sempre attento ai giovani: Rutter è il nome nuovo.

