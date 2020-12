Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Rossoneri su Draxler” | News

Calciomercato Milan, si riaccende l’interesse per Draxler?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sembra essere giunta agli sgoccioli l’avventura di Julian Draxler con il PSG. Il centrocampista offensivo tedesco, classe 1993, arrivò nella Capitale francese nel gennaio 2017. All’epoca fu acquistato dal Wolfsburg per 36 milioni di euro, con il calciatore ex Schalke 04 che scelse i parigini anziché la Juventus.

Ora, arrivato quasi alla scadenza del suo contratto (30 giugno 2021) con il club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi, Draxler è stato ufficialmente messo sul mercato. Il calciatore, 22 gol in 148 gare con il PSG, può andare via a costi quasi irrisori e, proprio per questo motivo, si sarebbe creata una fila di pretendenti al suo cartellino.

Secondo quanto riferito da ‘L’Équipe‘, su Draxler ci sono, nello specifico, Hertha Berlino, Leeds United, Siviglia, ma anche due squadre del nostro campionato, ovvero l’Inter ed il Milan. Il Diavolo, come si ricorderà, ha seguito da vicino Draxler anche in passato, prima che spiccasse il volo per la Francia.

Il suo eventuale innesto alzerebbe il livello qualitativo della compagine di Stefano Pioli, alla ricerca di qualche rinforzo di talento e classe per centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. E, perché no, sognare anche qualcosa in più. L’unico problema sul suo arrivo in rossonero? L’ingaggio.

Draxler, al PSG, percepisce infatti ben 7 milioni di euro netti a stagione. Nel caso, dunque, il Milan acceleri sul giocatore tedesco dovrà trovare un accordo con lui affinché spalmi il proprio stipendio su più stagioni. Calciomercato Milan, Paolo Maldini show: Liverpool superato per un top player >>>