Sembra che il Lione abbia convinto Lacazette, obiettivo di calciomercato anche del Milan, a tornare gratis nel prossimo calciomercato.
Dopo cinque stagioni all'Arsenal, sembra che Alexandre Lacazette, che sul calciomercato era stato accostato anche al Milan, sia pronto a tornare al Lione, sua vecchia squadra. Il francese classe 1991, attaccante, ha infatti il contratto in scadenza al termine di questa stagione con i londinesi. Ciò significa che può già da tempo accordarsi con qualsiasi altra squadra per la prossima stagione. Si libererà a zero e il Lione l'ha convinto a tornare. L'annuncio, addirittura, sarebbe imminente. Insomma, secondo L'Equipe è praticamente tutto fatto e Lacazette è pronto a fare un salto nel tempo, mentre il Milan dovrà trovare qualche altra soluzione. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>
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Calciomercato Juventus - Lacazette, è duello con l'Inter | News
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