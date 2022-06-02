Dopo cinque stagioni all', sembra che, che sul calciomercato era stato accostato anche al, sia pronto a tornare al, sua vecchia squadra. Il francese classe 1991, attaccante, ha infatti il contratto in scadenza al termine di questa stagione con i londinesi. Ciò significa che può già da tempo accordarsi con qualsiasi altra squadra per la prossima stagione. Si libererà a zero e il Lione l'ha convinto a tornare. L'annuncio, addirittura, sarebbe imminente. Insomma, secondo L'Equipe è praticamente tutto fatto e Lacazette è pronto a fare un salto nel tempo, mentre il Milan dovrà trovare qualche altra soluzione.

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