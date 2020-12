Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Offerta ufficiale per Simakan” | News

Calciomercato Milan: offerta del Diavolo per Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mohamed Simakan, classe 2000, difensore centrale francese dello Strasburgo, è il prescelto del Milan per rinforzare la retroguardia nel mercato di gennaio.

E, secondo ‘L’Équipe‘, nelle ultime ore il Milan avrebbe presentato anche una proposta ufficiale al club alsaziano per acquistare subito Simakan.

Per il popolare quotidiano sportivo transalpino, il club di Via Aldo Rossi avrebbe offerto 15 milioni di euro per prendere Simakan. Lo Strasburgo, però, come si ricorderà, già ne aveva rifiutati 17 nello scorso mese di ottobre …

L’alternativa a Simakan, per il mercato invernale 2021 del Milan, è rappresentata da Ozan Kabak, anch’egli del 2000, centrale turco dello Schalke 04. CALCIOMERCATO MILAN, POSSIBILE SCAMBIO CON IL TORINO. LE NOVITÀ >>>