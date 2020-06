Calciomercato Milan – Dalla Francia: Kouassi, offerta del Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto il Milan sta seguendo, da tempo, Tanguy Kouassi, classe 2002, difensore centrale che ha esordito nell’ultima stagione con la maglia del PSG e che andrà in scadenza di contratto con il club della Capitale francese il prossimo 30 giugno.

Kouassi, nei giorni scorsi, ha già comunicato alla dirigenza del PSG l’intenzione di non prolungare l’accordo e, pertanto, dal prossimo 1° luglio si accaserà altrove a costo zero. Nelle casse della società presieduta da Nasser Al-Khelaïfi entrerà soltanto un premio di formazione. Un po’ come accadrà per l’affare Pierre Kalulu tra Milan e l’Olympique Lione.

Kouassi, però, non dovrebbe trasferirsi né al Milan né al RB Lipsia, le due squadre a cui era stato maggiormente accostato nell’ultimo periodo. E non dovrebbe neanche restare in Francia, nonostante l’interesse del Rennes nei suoi confronti. Il calciatore, infatti, secondo quanto riferito da ‘le10sport.com‘, avrebbe ricevuto una super offerta dal Borussia Dortmund.

Per il Diavolo, quindi, rischia di sfumare un ulteriore colpo transalpino ‘low cost‘. PER SCOPRIRE QUANTO HA OFFERTO IL BVB A KOUASSI, CLICCA QUI >>>