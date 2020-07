Calciomercato Milan – Dalla Francia: il PSG non molla Theo Hernandez

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto riferito da diverse testate giornalistiche francesi, il PSG rimanesempre interessato ad acquistare Theo Hernandez del Milan.

Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2024 che Layvin Kurzawa ha firmato con il club parigino, Leonardo e i suoi uomini continuano il pressing per arrivare a Theo Hernandez. Kurzawa ed Hernandez sono entrambi terzini sinistri di spinta e forti fisicamente, ma il calciatore del Milan ha 5 anni in meno rispetto all’attuale giocatore del PSG. Da via Aldo Rossi, non filtra quasi nulla al riguardo. Le intenzioni rossonere sono quelle di tenere Theo Hernandez, ma chissà che con 50 milioni cash, il classe 1997 non possa partire proprio in direzione Parigi.

E sempre a proposito di calciomercato, il Napoli si è inserito nella corsa per arrivare a Victor Osimhen del Lille. Il calciatore interessa molto anche al Milan. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

