Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Fatta per Koné al Borussia MG”

Calciomercato Milan: Koné si trasferirà in Germania

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Malgrado avesse manifestato interesse e presentato un’offerta, il Milan non acquisterà Emmanuel Kouadio Koné.

Il centrocampista francese, classe 2001, si trasferirà infatti dal Tolosa ai tedeschi del Borussia Mönchengladbach. Lo ha comunicato Julien Maynard, giornalista transalpino di ‘Téléfoot‘, con un post sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘.

Il Borussia Mönchengladbach si è aggiudicato Koné per una cifra compresa tra i 9 ed i 10 milioni di euro, bonus compresi. A fare la differenza rispetto l’offerta del Milan (5-6 milioni di euro, n.d.r.), probabilmente le modalità di chiusura dell’affare tra i club.

Koné, infatti, non si trasferirà subito in Germania, alla corte del tecnico dei ‘Fohlen‘, Marco Rose, bensì resterà in prestito alla sua attuale squadra fino al prossimo 30 giugno, concludendo, pertanto, il campionato di Ligue 2 con il Tolosa prima di volare in Bundesliga.

