Calciomercato Milan – Dalla Danimarca: interessa il giovane Ben Slimane

CALCIOMERCATO MILAN – La filosofia del Milan del fondo Elliott Management Corporation, già sposata dall’amministratore delegato Ivan Gazidis e che sarà avallata anche dal futuro manager Ralf Rangnick, vedrà una squadra sempre più infarcita di giovani a basso costo, ma dal gran talento e dal futuro assicurato.

L’ultima idea, in ordine di tempo, del club di Via Aldo Rossi sembra portare in Danimarca, più precisamente al Brøndby. Secondo quanto riferito da ‘B.T.‘, infatti, il Milan sarebbe sulle tracce di Anis Ben Slimane, classe 2001, centrocampista centrale in forza alla squadra gialloblu e sotto contratto con la società danese fino al 30 giugno 2023.

Ben Slimane è nel giro delle Nazionali giovanili della Tunisia, la sua terra d’origine, ma è nato e cresciuto in Danimarca quindi, eventualmente, tesserabile come calciatore comunitario. Per ‘B.T.‘ il Milan, al momento, sarebbe gran favorito nella corsa al cartellino del ragazzo, poiché Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del Diavolo, lo ha seguito con attenzione e starebbe cercando di reperire sempre più informazioni su di lui.

Ben Slimane, comunque, piace anche al Crystal Palace, compagine della Premier League inglese. Il tutto mentre il Brøndby, club con cui il calciatore ha collezionato 22 presenze tra Prima e Seconda Squadra nell’ultima stagione, vorrebbe cercare di prolungargli il contratto. INTANTO L’AGENTE DI HAKAN ÇALHANOGLU SPAVENTA I ROSSONERI >>>