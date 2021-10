Calciomercato Milan – Dal Brasile: “Intesa verbale con Yuri Alberto”

Yuri Alberto potrebbe essere il colpo in attacco del Milan nel prossimo calciomercato estivo. C'è però un problema da aggirare. Il punto

Daniele Triolo

Yuri Alberto, classe 2001, centravanti brasiliano dell'Internacional di Porto Alegre, prossimo colpo di calciomercato del Milan? Non è utopico pensarlo. Secondo quanto riferito, infatti, dal portale web brasiliano 'Torcedores.com', il Milan avrebbe raggiunto un accordo verbale con Yuri Alberto, già 11 gol in 27 partite nel campionato in corso con la squadra che fu anche di Alexandre Pato.

C'è, però, un problema piuttosto importante ancora da aggirare: il Milan, per avere il cartellino di Yuri Alberto, il cui contratto con il club sudamericano scadrà il 31 luglio 2025, avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro. La società di Porto Alegre, forte della clausola rescissoria di 80 inserita nel contratto del suo cannoniere, non intende, invece, sedersi al tavolo per meno di 20 milioni di euro.

Prima proposta rossonera, dunque, per Yuri Alberto rifiutata. Se il club di Via Aldo Rossi vorrà, dunque, far valere l'intesa verbale con il calciatore, portandolo in Italia la prossima estate, dovrà presentare un'altra offerta. Per 'Torcedores.com', questa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Milan, si pesca in Serie A il sostituto di Kessié? Le ultime >>>