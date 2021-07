Calciomercato Milan – Dal Brasile: “Beffa Kaio Jorge, c’è un pre-contratto”

Importanti aggiornamenti in arrivo dal Brasile sul calciomercato del Milan: i rossoneri rischiano la beffa per l'attaccante Kaio Jorge

Carmelo Barillà

Potrebbe sfumare un altro obiettivo di calciomercato per il Milan: Kaio Jorge avrebbe già firmato un accordo con il Napoli. Secondo quanto riferisce il giornalista brasiliano Vagner Frederico sul suo profilo Twitter "È sempre più chiaro che l’attaccante Kaio Jorge non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club alla fine dell’anno gratuitamente. Una fonte collegata al giocatore garantisce che lui ha già firmato un pre-contratto con il Napoli".

Il talento del Santos è seguito anche dal Milan, che vorrebbe affiancare a Zlatan Ibrahimovic due punte: una più esperta e una giovane da far crescere. Kaio Jorge sembrava il profilo ideale in tal senso. Il prezzo del cartellino si aggira sui 10 milioni di euro, escluse le commissioni agli agenti. Pur di non perderlo a zero, il club brasiliano aveva aperto alla trattativa. Ma il Milan rischia la beffa per diversi motivi.

Kaio Jorge è extracomunitario. I rossoneri hanno già occupato uno dei due posti disponibili per questo status con il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea. Inoltre il Milan non vorrebbe entrare in operazioni che prevedano commissioni agli agenti dei calciatori: il caso di Gigio Donnarumma da questo punto di vista è emblematico.

Secondo quanto riferisce Vagner Frederico, inoltre, il Napoli sarebbe in netto vantaggio e avrebbe fatto firmare un pre-contratto al classe 2002. Il giocatore, entrando nel dettaglio, arriverebbe in Italia a gennaio 2022, quindi a parametro zero. Nonostante le voci dal Brasile, però, c'è chi smentisce l'esistenza di un pre-contratto.

Alfredo Pedullà, infatti, scrive sul suo account Twitter ufficiale: "Kaio Jorge al momento zero firme. Quando e se le commissioni avranno un peso diverso...". C'è ancora qualche speranza per il Milan?