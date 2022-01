Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Sondaggio per Aubameyang”

Pierre-Emerick Aubameyang al Milan in questa sessione di calciomercato? Secondo il 'Daily Star' i rossoneri pensano al gabonese. Il punto

Secondo quanto riferito, in Inghilterra, dal 'Daily Star', il Milan avrebbe fatto un sondaggio per prendere Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti classe 1989 in uscita dall'Arsenal. 'Auba', come si ricorderà, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, ma non è mai riuscito a debuttare in Prima Squadra.