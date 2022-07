Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il Diavolo insiste per Ziyech”

Hakim Ziyech resta concretamente nel mirino del Milan per il calciomercato estivo. Le ultime news sul fantasista ex Ajax dall'Inghilterra

Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, resta concretamente un obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione estiva. Il 'Daily Mail', in Inghilterra, ritiene infatti come il club rossonero non intenda mollare la presa sul classe 1993. Anzi, il Diavolo vorrebbe intensificare i dialoghi per portare Ziyech in Italia.