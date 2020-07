Calciomercato Milan – Da Bakayoko nuovo segnali di apertura

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Da Tiémoué Bakayoko, come riporta Tuttosport questa mattina, sarebbero arrivati nuovi segnali d’apertura circa un suo possibile ritorno al Milan. Per i rossoneri il francese non è una priorità ma sarebbero favorevoli ad un suo arrivo solo a certe condizioni. Tra queste quella di ridursi in maniera cospicua l’ingaggio, che ad oggi è di 7 milioni col Chelsea. In Premier League ci sono diverse squadre su di lui, ma di certo non di primo piano. Lui lancia segnali anche sui social, ma ad oggi non sembra esserci una reale trattativa col Milan.

BERNARD ARNAULT AVVISTATO IN ITALIA! NOVITA’ SULLA CESSIONE DEL MILAN?

