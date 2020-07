Calciomercato Milan – Cuisance: “Il mio progetto è al Bayern Monaco”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Michaël Cuisance, classe 1999, giovane centrocampista francese del Bayern Monaco, piace al Milan. Il responsabile dell’area scout del club di Via Aldo Rossi, Geoffrey Moncada, lo ha seguito, infatti, negli ultimi due anni. Sul ragazzo, però, che non ha giocato moltissimo in questa stagione con la squadra di Niko Kovač prima e Hans-Dieter Flick poi, c’è, soprattutto, l’Olympique Marsiglia.

Ecco, dunque, cosa ha detto oggi Cuisance ai microfoni del popolare quotidiano sportivo transalpino ‘L’Équipe‘ sull’interesse dell’OM nei suoi confronti: “Ho visto l’interesse dei club, è lusinghiero. Marsiglia poi ha una storia bellissima. E’ un club leggendario che ha vinto la Champions League. Con un allenatore che li ha riportati in Champions, sono contento per loro. Ma oggi rimango concentrato su cosa fare e il mio progetto è al Bayern”. LEGGI, INTANTO, COSA HA DICHIARATO DOMINIK SZOBOSZLAI SU RALF RANGNICK >>>