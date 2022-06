Calciomercato Milan – Dall’Argentina: “Enzo Fernández, c’è anche il PSG”

Enzo Fernández, obiettivo di calciomercato del Milan nel caso in cui saltasse Renato Sanches, piace anche al PSG. Tanto per cambiare

Enzo Fernández , classe 2001 , centrocampista offensivo del River Plate , è un obiettivo di calciomercato del Milan . A maggior ragione se dovesse fallire la trattativa con il Lille per Renato Sanches , primo nome sulla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara . Il quale, però, è corteggiato anche dal PSG .

Bene, secondo quanto riferito, in Argentina, dal portale 'Crack Deportivo', il PSG, ironia della sorte, avrebbe messo gli occhi anche su Enzo Fernández per rinforzare la propria mediana. Sul giocatore, che sta stupendo in Sudamerica, da tempo c'è anche il Benfica. Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>