Calciomercato Milan – Diavolo su Coulibaly: sarà un Kalulu-bis?

Il Milan, per il prossimo calciomercato estivo, può prendere Mamadou Coulibaly, classe 2004, giovane centrocampista del Monaco. Il punto

Daniele Triolo

Mamadou Coulibaly potrebbe essere il prossimo colpo di calciomercato del Milan. Lo ha riferito 'gazzetta.it', spiegando come il giovanissimo centrocampista francese, classe 2004, possa ripercorrere in rossonero le orme di Pierre Kalulu. Proprio lui, il match-winner di Milan-Empoli 1-0, potrebbe convincere Coulibaly, il cui contratto con il Monaco, suo attuale club, scadrà il prossimo 30 giugno, ad unirsi al Diavolo dalla stagione 2022-2023.

Coulibaly è un centrocampista che, per caratteristiche, ricorda molto Eduardo Camavinga, passato la scorsa estate dal Rennes al Real Madrid. È già corteggiato da molti top club in Europa. Secondo la versione online della 'rosea', il Milan si sarebbe mosso in anticipo, e bene, intensificando negli ultimi giorni il dialogo con il suo entourage e con il ragazzo. L'obiettivo del Diavolo è di prendere Coulibaly, farlo crescere, valorizzarlo fino a farne un elemento stabile della Prima Squadra.

Al giocatore, infatti, verrebbe proposto un percorso nel Milan a tappe. Esattamente come Kalulu. In prospettiva, Coulibaly potrebbe diventare il perfetto erede del partente Franck Kessié in mezzo al campo. Il monegasco è mancino, sa giocare sia da regista sia da mezzala (ottimo, quindi, tanto nel centrocampo a due quanto in quello a tre) ed è un elemento molto tecnico.

Il Milan, quindi, può prendere Coulibaly dal Monaco nella prossima sessione di calciomercato versando semplicemente un'indennità di formazione al club del Principato. Così come fece esattamente nell'estate 2020 con l'Olympique Lione per Kalulu (480mila euro). Questo perché il ragazzo non ha ancora esordito in Ligue 1.

La concorrenza, per il Milan, non manca: Coulibaly piacerebbe in primis al Tottenham, poi al Manchester City, alla Juventus ed a qualche altra società in Bundesliga e nella stessa Ligue 1. Lui prenderà una decisione entro fine aprile, quando diventerà maggiorenne. Il Milan, intanto, c'è e cerca di strappare la pole position per questo talento del futuro. Attacco, Milan pronto al gran colpo in Serie A: le news di mercato >>>

