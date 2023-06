Calciomercato Milan – Le mosse rossonere: da Thuram a Güler

Il Milan , come riportato dal Corriere dello Sport, è molto forte su Arda Güler , talento classe 2005 del Fenerbahce. I rapporti tra le parti si sono intensificati, il ragazzo turco che fa gola a mezza Europa non ha ancora scelto ma i rossoneri hanno superato molte squadre per riuscire a prenderlo. Il Milan potrebbe pagare la clausola da 17,5 milioni ma la partita si gioca soprattutto sulle commissioni. La famiglia gestisce gli affari del 18enne e il papà del giocatore vorrebbe cifre alte. Il Milan ci starebbe seriamente provando e sarebbe fiducioso.

Capitolo Thuram

Il Corriere continua con il calciomercato parlando anche di Marcus Thuram, che si starebbe convincendo ad accettare il Milan. Il francese piace anche al Psg che però nelle ultime ore sembra aver spostato il mirino su altri attaccanti lasciando così il campo libero al Milan, pronto a portarlo in rossonero. L'offerta economica per Marcus è da 5 milioni di euro, inferiore a quella del club parigino, ma al Milan avrebbe il posto assicurato in attacco. Sarebbero ore decisive anche per il suo possibile sbarco in Italia.