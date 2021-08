Calciomercato Milan – ‘CorSera’: “Ecco l’offerta per Yacine Adli”

Oltre a Bakayoko, il Milan potrebbe regalare a Pioli un altro centrocampista: si tratta di Yacine Adli. Ecco l'offerta al Bordeaux

Oltre a Bakayoko , il Milan potrebbe regalare a Pioli un altro centrocampista: si tratta di Yacine Adli . Proseguono, infatti, le due trattative. La prima, con il Chelsea, è quasi in dirittura. L'ex Napoli dovrebbe tornare in rossonero in prestito con diritto di riscatto , dopo aver prolungato il contratto con i 'Blues' fino al 2023 per permettere l'operazione.

Novità anche su Adli. C'è l'offerta del Milan al Bordeaux. Come riporta 'Il Corriere della Sera', si tratta di 12 milioni di euro per il cartellino e il 10% del ricavato dell'eventuale futura rivendita. Una proposta allettante, che potrebbe far cedere i girondini. I dirigenti rossoneri vogliono chiudere bene questa sessione di calciomercato. Adli potrebbe agire da centrocampista o da trequartista, a meno che Maldini e Massara non decidano di andare forte su un calciatore offensivo negli ultimi giorni di agosto.