Calciomercato Milan – Dopo Pulisic occhi su Chukwueze e Reijnders

Calciomercato Milan, il punto dei rossoneri

Il Milan, si legge, continua il lavoro sul calciomercato. Dettagli per Pulisicche difficilmente sarà arruolabile per il 10 luglio. Ci sarebbe ottimismo per Reijnders, l’AZ Alkmaar resta però un osso duro e continua a chiedere 25 milioni. Per quanto riguarda l’attaccante esterno, c’è sempre il 24enne nigeriano Samuel Chukwueze nei pensieri rossoneri, ma non sarebbe ancora decollata del tutto la trattativa con il Villarreal. Il Milan starebbe intanto pensando a Franco Baresi come club manager per una migliore gestione dei rapporti squadra-società. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, le parole del giovane talento per il centrocampo