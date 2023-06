Calciomercato Milan – Corsa per l’esterno destro: i nomi in ballo

Il calciomercato del Milan entra seriamente nel vivo. I rossoneri, tra cessioni e possibili innesti, si preparano per un'estate molto calda. Sono tantissimi i nomi che si stanno facendo in questi ultimi giorni. La squadra di Pioli avrà come obiettivo, anche quello di migliorare la fascia destra. Messias e Saelemakers potrebbero partire o comunque essere delle buone riserve. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sui possibili obiettivo per l'esterno destro.