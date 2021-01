Calciomercato Milan – Cornago: “Jovic? Ecco come stanno le cose” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: la situazione Jovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Eduardo Cornago, giornalista di AS, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Cornago ha parlato del possibile approdo di Jovic al Milan.

Jovic non sta convincendo al Real. È stato fatto un grande investimento per portarlo a Madrid, ma lui non è mai riuscito a mostrare gli alti livelli di rendimento espressi in Germania e Portogallo. Dubito però che in questo mercato possa andarsene. È vero che l'estate scorsa il Real Madrid ha riflettuto molto sulla possibile cessione di Jovic ed è altrettanto vero che persino Mariano Diaz gli sta togliendo progressivamente terreno nelle gerarchie di Zidane, ma se Luka parte adesso bisogna trovargli un sostituto e col sensibile taglio del monte ingaggi messo in atto dalla società ciò sarebbe possibile solo andando a prendere un profilo molto economico sul mercato. Senza sostituito Jovic resta a Madrid fino al termine della stagione. Se questo sostituto low cost poi dovesse arrivare, chiaramente il Milan sarebbe un serio candidato nella corsa a Jovic".