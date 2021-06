Calciomercato Milan – Continuano i contatti con il Tolosa per Adli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Amine Adli, trequartista del Tolosa, potrebbe arrivare in rossonero quest'estate. Il punto

Il Milan, in questo calciomercato estivo, potrebbe mettere le mani su Amine Adli. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, continuano i contatti tra il club rossonero ed il Tolosa per il possibile trasferimento del trequartista classe 2000 alla corte di Stefano Pioli.