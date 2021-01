Calciomercato Milan – Conti vuole un trasferimento a titolo definitivo

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Conti

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Dopo aver sistemato Leo Duarte in Turchia, il Milan di Maldini e Massara potrebbe cedere anche un altro giocatore.

Stiamo parlando ovviamente di Andrea Conti, che potrebbe trasferirsi alla Fiorentina. Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, al terzino piacerebbe l'idea di giocare in Toscana, ma vuole che il trasferimento avvenga in maniera definitiva e non in prestito. Sono ore decisive per il suo passaggio in viola.