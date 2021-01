Calciomercato Milan – Conti vicino alla Fiorentina: le cifre | News

Calciomercato Milan: Conti al passo d’addio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Conti, classe 1994, è sempre più vicino alla Fiorentina. Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, sta per giungere al termine l’esperienza in rossonero del giocatore originario di Lecco.

Pagato 24 milioni di euro più il cartellino di Matteo Pessina nell’estate 2017, acquistato dall’Atalanta, nei prossimi giorni Conti si trasferirà dal Milan alla Fiorentina per 7 milioni di euro. I due club, al momento, stanno lavorando sulla formula dell’operazione (il giocatore vuole andare via a titolo definitivo) e sulle modalità di pagamento.

