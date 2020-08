Calciomercato Milan – Conti richiesto dal Torino: la risposta rossonera

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Torino avrebbe chiesto Andrea Conti, classe 1994, terzino destro del Milan. Nelle intenzioni dei granata di Marco Giampaolo, Conti avrebbe preso il posto di Lorenzo De Silvestri, che si è accasato al Bologna a parametro zero.

Il club di Via Aldo Rossi, però, almeno per il momento, ha blindato il suo numero 12. I vertici del Milan, infatti, già nei giorni scorsi avevano ribadito la fiducia in Conti nel corso di un summit di calciomercato con il suo agente, Mario Giuffredi. QUI LE ULTIME SUI RINNOVI DI GIGIO DONNARUMMA ED ALESSIO ROMAGNOLI >>>