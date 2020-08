Calciomercato Milan – Conti o Calabria: Maldini ha deciso su chi puntare

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il futuro di Andrea Conti sarà ancora in rossonero. Il Milan oggi ha ribadito la fiducia nel terzino destro. Nella sede del club, in via Aldo Rossi, oggi si è svolto l’incontro con l’agente Mario Giuffredi.

Le ultime novità su Milan-Conti le ha rivelate il collega, esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Su Twitter ha scritto: “Nel summit di oggi pomeriggio il Milan ha confermato di voler puntare su Andrea Conti anche nella prossima stagione: Maldini ha ribadito all’agente del terzino la sua stima”.

Il club rossonero ha scelto su chi puntare tra Calabria e Conti. E proprio Davide Calabria potrebbe dire addio. Per lui c’è l’interesse di due club spagnoli: Siviglia e Betis.

