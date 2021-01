Calciomercato Milan – Conti al Parma, accordo raggiunto tra club

CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Non solo mercato in entrata. Il Milan continua anche a lavorare alle cessioni. Dopo la partenza di Leo Duarte, difensore brasiliano classe 1996 passato all’Istanbul Basaksehir, ora anche Andrea Conti è con la valigia in mano pronto a partire. Il giocatore classe 1994 vuole giocare e il Milan ha deciso di puntare su altri giocatori. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, è stato raggiunto un accordo tra Milan e Parma per il passaggio del terzino in gialloblù con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La cifra dovrebbe essere intorno ai 7 milioni. Ora si aspetta la decisione del giocatore, che comunque dovrebbe essere positiva, vista appunto la voglia di giocare.

