Calciomercato Milan – Conti ai saluti: da domani sarà del Parma | News

Calciomercato Milan: Conti ceduto ai ducali

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Conti, classe 1994, è ai saluti con il Milan. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Da domani, infatti, Conti sarà un nuovo giocatore del Parma di Roberto D’Aversa. Tecnico che lo aveva allenato nel 2014-2015 a Lanciano in Serie B. Scelta fatta dal giocatore dopo il naufragio dell’iniziale trattativa con la Fiorentina.

Un’operazione, questa per Conti, chiusa tra rossoneri e ducali sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Parma in questo campionato. La cifra per l’obbligo di riscatto è stata fissata in 7 milioni di euro, ovvero il valore di Conti nel bilancio rossonero corrente.

Si chiude, dunque, un’esperienza al Milan caratterizzata da infortuni, poche luci e tanta panchina per Conti che, con i crociati, spera di rilanciarsi e di poter tornare il bel giocatore ammirato anni fa con la maglia dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Calciomercato Milan: arriva Mandzukic, retroscena su Ibrahimovic. Vai alla news >>>