Calciomercato Milan, contatti tra Leao e il Napoli: Manna prepara la mossa

Come riportato da Il Mattino, il nuovo corso targato Antonio Conte ripartirà dal 4-3-3, e proprio in quest’ottica il DS Manna si è mosso con decisione: pare che abbia infatti avuto contatti diretti e positivi con l’entourage del giocatore, guidato dal padre Antonio. Il portoghese da tempo non esclude una partenza, e il Napoli si è fatto trovare pronto, presentandosi come un progetto tecnico ambizioso e costruito su misura per rilanciare anche individualità importanti.