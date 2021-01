Calciomercato Milan – Contatti per Tomori del Chelsea | News

Calciomercato Milan: Tomori arriverà in prestito?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fikayo Tomori, classe 1997, difensore centrale canadese naturalizzato inglese, potrebbe rappresentare un’alternativa a Mohamed Simakan. La prima scelta del Milan per il calciomercato di gennaio, infatti, si è infortunato al ginocchio.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, nelle ultime ore il Milan ha avuto dei contatti, proficui, con il suo entourage. Il Chelsea, società proprietaria del cartellino dell’ex Hull City e Derby County, ha aperto alla cessione di Tomori in prestito: in questa stagione, finora, ha collezionato solo 4 presenze tra campionato e coppe nazionali per un totale di 234′.

Sotto contratto con i 'Blues' fino al 30 giugno 2024, Tomori, che può giocare anche da terzino destro, ha anche altre richieste in Premier League (Leeds e Newcastle) e Ligue 1 (Rennes), ha dato la sua precedenza ad un'esperienza di sei mesi in prestito al Milan.