Calciomercato Milan – Conferme sull’interesse del Diavolo per Schick

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in vista della prossima stagione, è alla ricerca di un paio di rinforzi in attacco visto il sempre più probabile addio di Zlatan Ibrahimovic ai rossoneri.

Tra i profili al vaglio del club di Via Aldo Rossi, come ha riferito ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, c’è anche quello di Patrik Schick, classe 1996, centravanti ceco di proprietà della Roma ma che ha giocato in prestito nel RB Lipsia nell’ultima stagione.

Schick, autore di 10 gol e 3 assist in 26 gare con i ‘Tori Rossi‘ di Julian Nagelsmann tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, rappresenta, infatti, un obiettivo per Ralf Rangnick.

È stato proprio il futuro manager del Diavolo a portare, la scorsa estate, Schick in Germania e, pertanto, ne conosce molto bene caratteristiche e qualità. QUESTE LE ULTIME NEWS SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>