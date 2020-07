Calciomercato Milan – Confermato il non rinnovo di Bonaventura

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La storia d’amore fra Giacomo Bonaventura e il Milan è giunta ormai ai titoli di cosa.

Negli ultimi giorni si era vociferato di un possibile cambio di idee del Milan in merito al futuro del centrocampista marchigiano, ma così non è. Il club rossonero ha deciso che lascerà scadere il contratto di Bonaventura, senza proporgli un rinnovo. Il quotidiano torinese Tuttosport spiega che ‘Jack’ non rinnoverà in quanto non rientra più nei piani della dirigenza di via Aldo Rossi.

E a proposito di rinnovi, a Gianluigi Donnarumma sarà prolungato il contratto. Ecco qui a che cifre ‘Gigio’ rinnoverà il suo accordo con il Milan >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓