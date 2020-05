Calciomercato Milan – Concorrenza inglese per Dumfries: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Vi parliamo da giorni, ormai, dell’interesse del Milan per Denzel Dumfries, classe 1996, terzino destro olandese del PSV Eindhoven, scelto da Geoffrey Moncada in persona per la prossima stagione.

Dumfries, sotto contratto con il club di Eindhoven fino al 30 giugno 2023, è valutato circa 25 milioni di euro. Il Milan, però, spera di spendere un po’ di meno (16-20 milioni al massimo), grazie alla sponda del suo agente, Mino Raiola, che potrebbe favorirne l’approdo in rossonero.

I rapporti tra Milan e PSV Eindhoven sono ottimi e questo potrebbe agevolare la trattativa. Il Diavolo, però, dovrà accelerare su Dumfries se vorrà bruciare la concorrenza inglese. In Premier League, infatti, il West Ham sembra aver messo gli occhi sul calciatore.

Per gli ‘Hammers’, tra l’altro, non sarebbe di certo un problema accontentare le esigenze economiche del PSV Eindhoven ed offrire un elevato ingaggio a Dumfries. La differenza, in questo caso, potrà farla la volontà del ragazzo, per cui il Milan è visto come destinazione prediletta. QUESTE, INVECE, LE ULTIME DI MERCATO SU JÉRÉMIE BOGA >>>